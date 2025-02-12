Воробьев: «Видимо, игроки «Динамо» больше любят теннис, чем футбол»

Бывший вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев прокомментировал результаты бело-голубых на Зимнем Кубке РПЛ. Команда Марцела Лички проиграла «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4).

«Игроки «Динамо» — очень разносторонние. Вратарь Лещук забивает и в свои, и в чужие ворота. Остальные, видимо, больше любят теннис, чем футбол. В ОАЭ сейчас как раз Открытый чемпионат в мужском и женском разрядах. Как результат — смешение жанров. Динамовцы проиграли соперникам на Зимнем Кубке РПЛ с общим счетом 0:6. Такая теннисная «баранка».

Предсезонные матчи как диагностика — позволяют выявить возможные болезни. Так что пока нет повода кричать: ужас, ужас, ужас! Скорее, небольшая печалька. Природа, в том числе футбольная, любит равновесие. Лучше забивать в официальных играх, чем в предсезонных. Надеюсь, поражения станут для «Динамо» уроком — команде будет что доказывать тому же «Ростову» в первом матче чемпионата весной», — цитирует «РБ Спорт» Воробьева.