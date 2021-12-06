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Анатолий Мещеряков заявил, что в «Локомотиве» качественные руководители и достаточно профессионалов

18:41
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с «СЭ» высказался о ситуации в клубе.

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«В «Локомотиве» сейчас достаточно профессионалов своего дела, — сказал Мещеряков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Они знают, что делают. Я совсем не удивлюсь, если железнодорожники по весне вновь выдадут шикарную победную серию и заставят нас снять перед ними шляпу. Что случилось с Рангником? В клубе остались качественные руководители, которые будут принимать решения и нести за них ответственность».

Московский клуб потерпел три поражения подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 25 очками.

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