Анатолий Мещеряков заявил, что в «Локомотиве» качественные руководители и достаточно профессионалов

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с «СЭ» высказался о ситуации в клубе.

«В «Локомотиве» сейчас достаточно профессионалов своего дела, — сказал Мещеряков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Они знают, что делают. Я совсем не удивлюсь, если железнодорожники по весне вновь выдадут шикарную победную серию и заставят нас снять перед ними шляпу. Что случилось с Рангником? В клубе остались качественные руководители, которые будут принимать решения и нести за них ответственность».

Московский клуб потерпел три поражения подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 25 очками.