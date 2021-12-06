Шамиль Газизов: «Я-то готов позвать Кокорина в «Уфу». Но мы не потянем...»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, при котором Александр Кокорин перешел из «Сочи» в «Спартак», ответил на вопрос, готов ли он теперь пригласить нападающего «Фиорентины» в свой клуб.
— Сейчас ходит много разговоров про уход Кокорина из «Фиорентины». Не исключен вариант, при котором он вернется в Россию. Вы лично готовы позвать его в «Уфу»?
— Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.
— Думаете, не потянете его финансовые запросы?
— Конечно.
— Так они, наверное, снизились с учетом того, что он в последнее время практически не играет.
— Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но...
— Почему у него не получилось в серии А?
— Ну подождите еще. Разве его история там закончилась?
— Так в него там уже, похоже, никто не верит.
— Не бегите впереди паровоза. Рано делать такие выводы.
— Не жалеете, что позвали его в «Спартак»? В «Сочи» то у него, вроде, все начинало получаться.
— У него и в «Зените» все было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну... так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.
— Бытует мнение, что его продажа в «Фиорентину» — афера века.
— Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю