Анатолий Мещеряков: «Трансферные окна надо изменять»

Ранее Reuters сообщило, что ФИФА может предложить продлить контракты с футболистами и тренерами до завершения отложенных сезонов, перенести трансферные окна и оказать финансовую помощь клубам из фонда поддержки футболистам. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможную инициативу ФИФА и поделился мнением о ситуации в нашем футболе.

— Комментировать по продлению контрактов не буду, потому что «Локомотив» не является публичной стороной вопроса, — заявил Мещеряков. — Второе — трансферные окна точно надо изменять.

— Какие требуются шаги прямо сейчас?

— Нам необходимо получить официальное разъяснение от УЕФА по дальнейшим юридическим шагам. Потом на их основании делать выводы. Сейчас РПЛ и РФС над этим работают. Думаю, что в ближайшее время мы получим эти разъяснения, а все остальное — гадание на кофейной гуще. (Евгений Белоусов)