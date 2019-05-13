Анатолий Мещеряков: "Продление контракта с Семиным? Такие вещи я никогда не комментирую заранее"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать возможное продление контракта с нынешним главным тренером московской команды Юрием Семиным.

"Локомотив" в текущем сезоне-2018/19 занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. Семин возглавляет столичную команду с лета 2016-го. Его контракт действует до 30 июня 2019 года.

– Когда будет продлен контракт с Юрием Семиным?

– Вы же знаете мою позицию по контрактам. Когда и если мы продлим соглашение или не продлим, об этом всем станет известно. Такие вещи я никогда не комментирую заранее. (Виталий Айрапетов)

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