Бышовец: «Проблемой для Ивича был подготовительный период»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец объяснил, почему «Краснодар» уволили Владимира Ивича.

«У «Краснодара» есть очень хорошие возможности и шансы, чтобы сохранить инерцию первого круга. Но, к сожалению, проблемой для Ивича был подготовительный период. Он очень сложен для тренера, не имеющего практики. Вся подготовка форсировалась с тем, чтобы выйти в оптимальном состоянии, но, к сожалению, этого не получилось, команда стала терять очки. Думаю, этот фактор повлиял на последующие шаги в отношении Ивича», — цитирует «Газета.Ru» Бышовца.

«Краснодар» в марте объявил об увольнении Владимира Ивича. Вместо него команду снова возглавил Мурад Мусаев.