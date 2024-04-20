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Бышовец: «Проблемой для Ивича был подготовительный период»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец объяснил, почему «Краснодар» уволили Владимира Ивича.

«У «Краснодара» есть очень хорошие возможности и шансы, чтобы сохранить инерцию первого круга. Но, к сожалению, проблемой для Ивича был подготовительный период. Он очень сложен для тренера, не имеющего практики. Вся подготовка форсировалась с тем, чтобы выйти в оптимальном состоянии, но, к сожалению, этого не получилось, команда стала терять очки. Думаю, этот фактор повлиял на последующие шаги в отношении Ивича», — цитирует «Газета.Ru» Бышовца.

«Краснодар» в марте объявил об увольнении Владимира Ивича. Вместо него команду снова возглавил Мурад Мусаев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/19/22828016.shtml
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
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 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
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