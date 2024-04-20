Семшов: «Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию о возможном переходе Сергея Пиняева в английском чемпионате.

«Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам прекрасно понимает, что не дотягивает до уровня таких команд. Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он еще не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде. Все эти разговоры — выдумки. Может, «Челси» и «Манчестер Сити» держат его в уме. Пока Сергей не готов играть на таком высоком уровне. Мы видим, сколько времени ушло на адаптацию у наших легионеров. К тому же они уезжали опытными футболистами. У Сергея будет стимул прогрессировать, раз о нем говорят в Европе. Какой чемпионат подходит Пиняеву? Точно не Англия. Думаю, Италия или Испания ему бы точно подошли», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

В текущем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.