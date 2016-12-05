18:09 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "Футбол в декабре? Борьбы много, а содержания нет"

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Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о проведении матчей в зимний период. Он отметил, что это способствует потере интереса зрителей к футболу.

 
Анатолий БЫШОВЕЦ.Анатолий Бышовец: "Самедов не заслужил оскорблений от фанов "Локо". А "Спартаку" он поможет"

– Проведение игр в зимний период сказывается на качестве футбола: содержания нет, а борьбы много. Я уже не говорю о том, насколько это мучительно для легионеров. Они с большим трудом адаптируются к морозу. Помимо всего прочего, это негативно сказывается и на предложениях для иностранных игроков выступать за российские команды. Кроме того, страдает и комфорт зрителей. Но все эти проблемы идут в противовес с интересами сборной и клубов, выступающих в еврокубках.

Однажды я как болельщик пришел в такую погоду на стадион, весь продрог и простудился, после чего смотрю в такое время года игры по телевизору. Проводя встречи в такую погоду, мы теряем интерес зрителей к футболу. (Любовь КОНЯЕВА)

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