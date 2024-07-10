Спортивный директор «Химок» об Артиге: «Игроки верят в его идеи»
В «Химках» оценили работу нового главного тренера
Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» о работе нового главного тренера подмосковной команды Франка Артиги.
«Команде надо время, чтобы перестоиться в плане тактики, но мы уверены в выборе главного тренера. Надо немного времени. Наш состав боеспособен. Игроки верят в его идеи. А это самое главное», — сказал Мамедов «СЭ».
47-летний специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.
Ранее Артига тренировал «Родину». Под его руководством московская команда финишировала на пятом месте в сезоне-2023/24. До этого испанец также работал в системе «Барселоны» и сборной ОАЭ до 20 лет.
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|0
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|0
|0
|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
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|Ростов
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9
|Кр. Советов
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|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
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|0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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