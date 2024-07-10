Воспитанник «Зенита» Белохонов может перейти в «Родину»

Нападающий «Зенита» Аким Белохонов близок к переходу в «Родину», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идет о полноценном трансфере 20-летнего игрока в московский клуб. В ближайшее время о сделке может быть объявлено официально.

Белохонов является воспитанником «Зенита». В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за «молодежку» «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Также форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.

«Родина» по итогам сезона-2023/24 заняла 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.