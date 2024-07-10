Воспитанник «Зенита» Белохонов может перейти в «Родину»
Нападающий «Зенита» Аким Белохонов близок к переходу в «Родину», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, речь идет о полноценном трансфере 20-летнего игрока в московский клуб. В ближайшее время о сделке может быть объявлено официально.
Белохонов является воспитанником «Зенита». В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за «молодежку» «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Также форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.
«Родина» по итогам сезона-2023/24 заняла 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: РБ Спорт
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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