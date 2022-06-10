Ананко заявил, что руководству «Спартака» нужно давать работать главному тренеру больше

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко в разговоре с «СЭ» оценил действия руководства красно-белых.

«Во-первых, надо давать главному тренеру работать чуть больше. Во-вторых, надо больше доверять молодым ребятам. Ребята, которые там растут и тренируются, готовы за этот клуб выходить и умирать. Одного старания мало, чтобы победить нужно выложить всего себя. Молодняк «Спартака» мечтает, чтобы играть за основной состав, и им надо давать больше шансов и игрового времени», — сказал Ананко «СЭ».

«Спартак» завершил прошедший сезон Тинькофф РПЛ на 10-м месте.