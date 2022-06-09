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«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» объявил об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера. Стороны достигли договоренности о расторжении действующего контракта.

Соглашение Ваноли и «Спартака» действовало до сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. 29 мая владелец клуба Леонид Федун отметил, что будущее тренера зависит не от него.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Вместе с ним в команду пришла бригада итальянских тренеров — ассистент Марко Донаделя, тренер вратарей Марко Дзуккера, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки. Помощники также покидают красно-белых.

Свой первый официальный матч в «Спартаке» Ваноли провел 26 февраля. Тогда красно-белые в домашней игре уступили ЦСКА со счетом 0:2 в 19-м туре РПЛ.

Паоло Ваноли. «Спартак» сделал заявление о расставании с Ваноли

До «Спартака» Ваноли не работал на посту главного тренера. Он был ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а также был помощником Даниеле Дзоратто в сборных Италии до 16 и до 17 лет.

Под его руководством «Спартак» занял 10-е место в сезоне-2021/22, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-09-spartak_i_shtab_paolo_vanoli_prinyali_resheniye_prekratit_sotrudnichestvo/
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