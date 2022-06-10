Дюков: «У нас нет оснований отказать клубу в смене названия»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о подготовке к проведению следующего сезона Тинькофф РПЛ.

— Как будет использованы четыре месяца паузы в календаре?

— Мы ждем предложения от РПЛ.

— Ваше отношение к клубу с названием букмекера?

— Мы знаем, что в Европе такая практика есть. Там есть клубы, которые имеют в названии бренды. Первая составляющая здесь — юридическая. У нас нет оснований отказать клубу в смене названия. Есть коммерческая сторона. Мы не приняли это решение на исполкоме, потому что понимали, что есть определенные опасения. Лига и клуб проработали этот вопрос. Важно было получить их согласие. В принципе, для клубов важно начать уходить от бюджетного финансирования. Это как раз тот случай, когда спонсор будет осуществлять серьезную долю финансирования. Для клуба это решение положительное. Здесь нет оснований для отказа.