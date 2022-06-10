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Сегодня, 19:15

Дюков: «У нас нет оснований отказать клубу в смене названия»

Президент РФС рассказал о процедуре смены названия клуба в коммерческих целях
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков рассказал о подготовке к проведению следующего сезона Тинькофф РПЛ.

— Как будет использованы четыре месяца паузы в календаре?

— Мы ждем предложения от РПЛ.

— Ваше отношение к клубу с названием букмекера?

— Мы знаем, что в Европе такая практика есть. Там есть клубы, которые имеют в названии бренды. Первая составляющая здесь — юридическая. У нас нет оснований отказать клубу в смене названия. Есть коммерческая сторона. Мы не приняли это решение на исполкоме, потому что понимали, что есть определенные опасения. Лига и клуб проработали этот вопрос. Важно было получить их согласие. В принципе, для клубов важно начать уходить от бюджетного финансирования. Это как раз тот случай, когда спонсор будет осуществлять серьезную долю финансирования. Для клуба это решение положительное. Здесь нет оснований для отказа.

Александр Дюков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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