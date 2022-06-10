Яхья о причине ухода из академии «Спартака»: «Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем»

Бывший футболист сборной Алжира Антар Яхья объяснил, почему покинул пост технического директора академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова.

— Можете ли вы рассказать о причинах отъезда?

— Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем. Я покинул дом совсем юным, чтобы стать футболистом, и все эти годы проводил с ней не так много времени. Сейчас, в такой ситуации, я очень хочу быть рядом с ней.

— Как оцениваете то, что удалось сделать за прошедшие пять месяцев?

— Ставить оценку самому себе сложно. Я каждый день старался хорошо делать свою работу и, может быть, иногда казался слишком требовательным. Но я люблю футбол, живу им и стараюсь передать это людям, которые со мной работают. Уверен, та методология, которую мы реализовали в Академии, принесет свои плоды. Люди, с которыми я здесь общался и трудился, поняли это и будут продолжать работать в этом направлении, — приводит слова тренера сайт академии.

Яхья был назначен на пост технического директора академии в январе 2022 года.