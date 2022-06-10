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Яхья о причине ухода из академии «Спартака»: «Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем»

Антар Яхья рассказал подробности причины ухода с поста технического директора академии «Спартака»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антар Яхья.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист сборной Алжира Антар Яхья объяснил, почему покинул пост технического директора академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова.

— Можете ли вы рассказать о причинах отъезда?

— Она всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем. Я покинул дом совсем юным, чтобы стать футболистом, и все эти годы проводил с ней не так много времени. Сейчас, в такой ситуации, я очень хочу быть рядом с ней.

— Как оцениваете то, что удалось сделать за прошедшие пять месяцев?

— Ставить оценку самому себе сложно. Я каждый день старался хорошо делать свою работу и, может быть, иногда казался слишком требовательным. Но я люблю футбол, живу им и стараюсь передать это людям, которые со мной работают. Уверен, та методология, которую мы реализовали в Академии, принесет свои плоды. Люди, с которыми я здесь общался и трудился, поняли это и будут продолжать работать в этом направлении, — приводит слова тренера сайт академии.

Яхья был назначен на пост технического директора академии в январе 2022 года.

Источник: https://academy.spartak.com/news/antar-yakhya-lyudi-kotorye-zdes-rabotayut-lyubyat-spartak-akademiyu-i-to-chem-zanimayutsya/
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Антар Яхья покинул должность технического директора академии «Спартака»

Ананко заявил, что руководству «Спартака» нужно давать работать главному тренеру больше
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