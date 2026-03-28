Агент Чистякова и Голенкова: «Если задержки по зарплате в «Ростове» и есть, то они не критичные»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и нападающего ростовчан Егора Голенкова, ответил на вопрос «СЭ» о финансовых проблемах желто-синих.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что «Ростов» испытывает финансовые трудности. По данным источника, у команды нет денег на выезды, не оплачены сборы 2-й команды, а футболистам 3 месяца не выплачивается зарплата.

«В «Ростове» всегда все непросто в плане финансов, но все потом обязательно отдают. Ничего криминального. Если задержки по зарплате и есть, то они не критичные», — сказал Талаев «СЭ».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 22 матчах.