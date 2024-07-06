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Сегодня, 14:59

Алип назвал равной игру «Зенита» против «Тальереса»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о матче против «Тальереса» на турнире Летний Кубок.

Петербуржцы одержали победу со счетом 1:0. В концовке встречи игроки команд устроили потасовку, в результате которой Алип получил красную карточку.

«Я вышел во второй тайме, когда полностью поменялся наш состав. Со мной вышли такие же голодные ребята, старались, хотели добиться победы. Повезло, что забили свой гол. Потом держали счет. Думаю, вполне нормально для такого матча. У нас все же подготовительный цикл, два дня до этого работали в тренажерном зале, ноги уставшие», — приводит «РБ Спорт» слова Алипа.

Также футболист оценил уровень аргентинской команды.

«Если сравнивать с нашими клубами, можно сказать, что боевая, кусачая команда. С ними можно побороться. А так, ничего сверхъестественного. Да и мы тоже ничего сегодня не показали. Игра была равна, как говорится, играли...» — добавил он.

Следующий матч в Летнем Кубке «Зенит» проведет против сербской «Црвены Звезды». Игра пройдет 8 июля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Нуралы Алип
Футбол
ФК Зенит
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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