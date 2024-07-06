Зарплата Илича в «Зените» составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов
Как стало известно «СЭ», зарплата полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зените» составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.
Сумма трансфера 23-летнего игрока, по нашей информации, — порядка 13-15 миллионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
6 июля издание Tuttosport сообщало, что «Зенит» будет платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов бонусами, а контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан до лета 2029 года.
В сезоне-2023/24 сербский футболист забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 Илич провел 3 встречи и отметился голевым пасом.
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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