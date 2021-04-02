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Али Соу не понимает, почему судья отменил его гол в ворота «Химок»

17:40
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Нападающий «Ростова» Али Соу в интервью «СЭ» рассказал об отмененном голе в ворота «Химок» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).

12&nbsp;марта. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Али Соу поражает ворота хозяев.«Кто у нас работает ВАР?» Глава судейского комитета о незасчитанном голе «Ростова»

— Помнишь отмененный гол в ворота «Химок»? Какие мысли были после игры?

— Конечно, я был расстроен. До сих пор не понимаю, почему судья не засчитал тот гол, — не могу назвать ни одной причины, почему он сделал это. И мне, и всей команде был нужен этот гол. Но все мы люди, все совершаем ошибки. Я не должен обвинять его.

— Много людей из клуба и его окружения говорят о судейских ошибках, из-за которых «Ростов» теряет очки. Что думаешь об этом?

— Честно говоря, я не знаю многого о судьях в российской лиге. Да, я слышал о том, что люди жалуются на ошибки, но судьи — часть нашей игры, на них всегда будут жаловаться. Это нормально.

Гол форварда «Ростова» Али Соу был отменен на 71-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

(Константин Колмаков)

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