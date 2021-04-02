Али Соу: «Карпин — сильный мотиватор. У него всегда есть чему научиться»
Нападающий «Ростова» Али Соу в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством Валерия Карпина.
— Что можешь сказать про Карпина?
— Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний.
— Какой главный совет он дал тебе?
— Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.
— Говорят, у него жесткие тренировки.
— Да, очень сложные. С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.
— Знаешь историю про то, что Карпин называл Шомуродова, который сейчас играет в «Дженоа», кривоногим? Над тобой он шутит?
— Не знал об этом. Но он все время шутит, говорит мне, какой я сильный.
— Карпин — лучший тренер в твоей карьере?
— Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь. Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне. И что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами.
(Константин Колмаков)
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