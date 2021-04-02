Нападающий «Ростова» Али Соу в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством Валерия Карпина.

— Что можешь сказать про Карпина?

— Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний.

— Какой главный совет он дал тебе?

— Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.

— Говорят, у него жесткие тренировки.

— Да, очень сложные. С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.

— Знаешь историю про то, что Карпин называл Шомуродова, который сейчас играет в «Дженоа», кривоногим? Над тобой он шутит?

— Не знал об этом. Но он все время шутит, говорит мне, какой я сильный.

— Карпин — лучший тренер в твоей карьере?

— Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь. Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне. И что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами.

(Константин Колмаков)