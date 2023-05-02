Аленичев назвал нестабильными результаты «Спартака» весной

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» высказался о результатах красно-белых в весенней части сезона.

«Спартак» играет нестабильно. Осенью и весной — две разные команды. Почему предлагал разогнать легионеров? Потому что Промес получил травму и результаты сразу стали плачевные. Это к вопросу о том, как команда зависит от одного игрока", — сказал Аленичев «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 25 матчах.