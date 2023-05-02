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Сегодня, 08:24

Аленичев ответил на вопрос, что бы было с Дуарте в команде Романцева после ошибки с «Краснодаром»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футболист Алексис Дуарте
Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос «СЭ», что бы было с защитником Алексисом Дуарте после гола Жоау Батчи в матче с «Краснодаром» (4:3) в команде Олега Романцева.

«Он бы больше не играл. Это просто безразличие, равнодушие. Понимаю, если бы у него была травма. Одно дело просто проиграть в скорости, а другое — остановиться. Это просто безобразие», — сказал Аленичев «СЭ».

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. С того момента он провел 5 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив – Сочи
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