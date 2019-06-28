Алексей Сутормин: "Переход в "Зенит"? Это еще не свершившийся факт"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин в интервью "Известиям" признался, что переход в "Зенит" пока нельзя считать свершившимся фактом.

– Вы говорите про следующий сезон "Оренбурга", хотя СМИ уверены, что вот-вот перейдете в "Зенит"...

– Это еще не свершившийся факт. Без комментариев. Думаю, скоро ясность наступит.

– Но для вас переход в топ-клуб является главной целью?

– Понятно, что при переходе в топ-клуб никто не даст основного места в составе. Конкуренция никому не мешала, но считаю неправильным идти куда-то, зная, что будешь игроком ротации. Лучше идти и знать, что ты будешь сильнее всех – это моя точка зрения. Все зависит от того, насколько в тебе нуждаются и заинтересованы.

Почему Сутормин до сих пор не перешел в "Зенит"?