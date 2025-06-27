Футбол
27 июня, 08:50

Смертин: «Тревожит, что из-за ковида сильно помолодели Альцгеймер и Паркинсон. А вот страха смерти у меня нет»

Александр Кружков
Обозреватель
Алексей Смертин.
Фото из личного архива Алексея Смертина

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал о своих страхах.

Лет двадцать назад вы говорили: «Боюсь нищеты и импотенции». Сегодня какие страхи?

— К нищете что обычно приводит? Игромания, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Я от подобных вещей далек. Конечно, после завершения карьеры мои доходы существенно уменьшились, но я не переживаю. Мне хватает.

Что касается импотенции, ее действительно побаиваюсь. Но уже не в узком смысле этого слова. С возрастом понял, что импотент — прежде всего человек, потерявший интерес к жизни. В такого превратиться не хотелось бы.

Еще тревожит, что из-за ковида сильно помолодели Альцгеймер и Паркинсон. Я-то дважды «короной» переболел и почувствовал, что ослабла память. Других последствий для организма пока вроде не наблюдается.

А вот страха смерти у меня нет. Мне кажется, ты просто проваливаешься в глубокий сон. При этом я как стоик верю не в переселение душ, а в землю и червей.

Впрочем, мы не знаем, что на самом деле там ждет. Уверен в одном. Я уйду, а моя футбольная школа в Барнауле будет жить. Как и уникальный проект «Стальная воля». С 2022 года руковожу в РФС департаментом устойчивого развития и социальной ответственности, вовлекаю в футбол людей с инвалидностью. Для меня это миссия, а не работа. Я часто цитирую Марка Аврелия, который говорил: «Если сегодня ты не сделал что-то полезное для общества, день прожит напрасно, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».

Алексей Смертин: «Футбол теперь смотрю под Led Zeppelin. РПЛ — под Оззи Осборна»
Смертин: «РПЛ хорошо идет под хард-рок»

Смертин: «Я не из тех, кто любит газануть. Предпочитаю респектабельную езду, как и полагается обладателю чоппера»
