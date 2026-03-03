Гасилин о судействе в 19-м туре РПЛ: «Малыши хайпят!»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в 19-м туре РПЛ.

«Малыши хайпят! В этом туре все плохие: агрономы, судьи, футболисты, эксперты. Мы вернулись! Да, судьи ставили в одном матче за одни фолы пенальти, затем в другом матче за похожий момент не было ничего. Единая трактовка отсутствовала. Все на раскачке. Посмотрите любой чемпионат, тема судейства везде обсуждается. И слава богу. В эпоху всех роботов и варов наши судьи вернули эти эмоции, дух футбола. Хайпят малыши. Ошибок, действительно, было много, но это только первый тур после возобновления», — сказал Гасилин «СЭ».

По итогам 19-го тура в ЭСК РФС обратились «Локомотив», «Балтика», «Ростов» и «Акрон».

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