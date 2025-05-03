Вера о продлении контракта с «Химками»: «Будем смотреть после окончания сезона»

Полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос о своем будущем в подмосковном клубе.

«Наверное, количество очков, которое сейчас есть у команды, вызывает определенную злость, но я стараюсь наслаждаться каждым моментом. У меня есть контракт, и я хочу показать себя на поле. После сезона уже будем смотреть», — приводит слова Веры РИА Новости.

Вера с лета 2024-го играет за «Химки». Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 на счету аргентинца 6 голов и 3 результативные передачи в 27 играх за «Химки».