Кучаев: «Зенит» выдал мощный старт, но самое сложное — удержать планку»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал старт «Зенита» в чемпионате России.

«Не кажется ли мне, что нынешний состав «Зенита» самый сильный в РПЛ? Не знаю, сложно сказать. Да, они в хорошей форме, несомненно. Но надо смотреть на дистанции, как будут развиваться события – никто не знает. Они выдали мощный старт, но самое сложное – удержать планку. Запрыгнуть не так сложно, удержаться уже сложнее», – цитирует «РБ Спорт» Кучаева.

После четырех туров «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.