Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал результат гостевого матча против «Зенита» (0:0) в рамках 20-го тура Чемпионата России.

Миранчук отметил, что удаление Юрия Семина по ходу игры не оказало большого влияния на итоговый результат матча

— Какие впечатления от игры?

— Могу говорить только о нашей команде. Думаю, мы неплохо оборонялись и «Зениту» было непросто. Возможно, соперник владел некоторым преимуществом, но я не помню моментов, которые бы запомнились в их исполнении. Думаю, болельщикам игра не показалась очень интересной, но даже «Барса» и «Реал» могут сыграть с таким счетом.

— Вы приехали в Петербург за победой?

— Да, конечно.

— Бранислав Иванович сказал, что главной причиной невысокого темпа стали утомительные сборы.

— Я согласен, три сбора — это утомительно. Но мы исходим из тех реалий, в которых находимся. Тут ничего не поделать.

— Главный момент матча был с вашим участием. Пару слов.

— На тренировках всегда такие моменты реализовывал. Здесь, видимо, долго решал, как нужно исполнить и упустил решающие доли секунды.

— Когда ждать на поле вашего брата?

— Надеюсь, что уже очень скоро. Нам не хватает тех ребят, которые сейчас не могу появиться на поле. Может, он будет готов уже совсем скоро. Может, чуть позже.

— Можно ли сказать, что «Локомотив» сегодня потерял шансы на чемпионство?

— Об этом можно подумать. Очковый отрыв действительно очень велик. Наша задача — продолжать выжимать максимум из того, что имеем

— Как прокомментируете удаление Юрия Палыча?

— Это была эмоциональная игра. В эпизоде с Малкомом, возможно, действительно не стоило показывать желтую карточку за фол. Конечно, когда возникают паузы в игре, подсказ тренера очень важен. Но большую часть времени ты весь в игре, на стадионе шумно, болельщики скандируют кричалки, поэтому просто следуешь изначальной установке. (Артем Рябовол)