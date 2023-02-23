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Мелешин — о Шитове: «Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин отреагировал на переход форварда красно-белых Владислава Шитова в «Крылья Советов».

«Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь. Наша задача готовить квалифицированных футболистов, а как дальше сложится, их карьера от нас не зависит. Жалко, что ребята покидают клуб, но это карьерный путь. Фаниль Сунгатулин сейчас играет за «Урал», а Владислава выкупили «Крылья Советов».

Если говорить о Владе, то он очень техничный и быстрый нападающий. Скорость — это его сильнейшее качество. Шитов был сильнейшим футболистом по Москве 2003 года рождения. Влад — качественный футболист, он сразу перешел в «Спартак-2» и там хорошо играл, когда мы работали. Пожелаем ему успехов в его футбольной карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Мелешина.

22 февраля самарский клуб официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста, выступавшего за «Крылья» в первой части сезона на правах аренды. Его контракт с самарцами подписан на 3,5 года.

В первой части сезона Шитов принял участие в 17 матчах за «Крылья Советов» и забил 2 мяча.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-meleshin-shitov-sil-ny-j-futbolist-zhal-chto-on-ushel-iz-spartaka/
Алексей Мелешин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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