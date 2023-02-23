Селюк считает, что РФС должен обратить внимание на суммы комиссионных выплат агентам за трансферы

Агент Дмитрий Селюк высказался про комиссионные выплаты «Локомотива» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» заявил, что московский клуб потратил 120 миллионов рублей на агентские выплаты за переход двух игроков.

«Есть закон ФИФА, что таким агентам не имели права платить клубы. Например, в «Барселоне» больше 5% не платят, где-то в другой команде 10% платят. Просить можно, сколько хочешь, но это странно. Для российского футбола это огромные деньги, но РФС, как минимум, должен обратить внимание на это. Раньше было до 15%, сейчас хотят сократить комиссионную выплату, но то, что в России платят такие деньги — это проблема. В этом и проблема футболистов, что не хотят уходить.

Геркус платил за подписание вратаря Никиты Медведева 250 миллионов рублей, он тогда был свободным агентом, но Медведев до сих пор не играет. Он перешел в «Ростов» и сидит, зато денег хлебанули», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

В текущем сезоне Пиняев провел 16 матчей во всех турнирах, отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. На счету Глушенкова шесть забитых мячей и пять голевых передач в 22 играх.