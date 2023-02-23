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Сегодня, 18:08

Селюк считает, что РФС должен обратить внимание на суммы комиссионных выплат агентам за трансферы

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк высказался про комиссионные выплаты «Локомотива» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» заявил, что московский клуб потратил 120 миллионов рублей на агентские выплаты за переход двух игроков.

«Есть закон ФИФА, что таким агентам не имели права платить клубы. Например, в «Барселоне» больше 5% не платят, где-то в другой команде 10% платят. Просить можно, сколько хочешь, но это странно. Для российского футбола это огромные деньги, но РФС, как минимум, должен обратить внимание на это. Раньше было до 15%, сейчас хотят сократить комиссионную выплату, но то, что в России платят такие деньги — это проблема. В этом и проблема футболистов, что не хотят уходить.

Геркус платил за подписание вратаря Никиты Медведева 250 миллионов рублей, он тогда был свободным агентом, но Медведев до сих пор не играет. Он перешел в «Ростов» и сидит, зато денег хлебанули», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

В текущем сезоне Пиняев провел 16 матчей во всех турнирах, отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. На счету Глушенкова шесть забитых мячей и пять голевых передач в 22 играх.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-rfs-dolzhen-obratit-vnimanie-na-summy-komissionnykh-vyplat-agentam-za-transfery-230215/
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Дмитрий Селюк
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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