Семак: «Товарищеский матч с «Фенербахче» — прекрасная инициатива»

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что команда проведет товарищеский матч с «Фенербахче».

«Это прекрасная инициатива: для нас это возможность сыграть международный матч с сильным соперником, и с гуманитарной точки зрения это важный шаг навстречу, возможность сделать что-то полезное и помочь людям, которые пострадали», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Встреча пройдет 23 марта на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Все средства, полученные от матча, будут переданы пострадавшим от землетрясения в Турции.