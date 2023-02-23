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Сегодня, 18:30

Семак: «Товарищеский матч с «Фенербахче» — прекрасная инициатива»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенит» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что команда проведет товарищеский матч с «Фенербахче».

«Это прекрасная инициатива: для нас это возможность сыграть международный матч с сильным соперником, и с гуманитарной точки зрения это важный шаг навстречу, возможность сделать что-то полезное и помочь людям, которые пострадали», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Встреча пройдет 23 марта на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Все средства, полученные от матча, будут переданы пострадавшим от землетрясения в Турции.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-23-sergey-semak-v-ulyanovske-budut-igrat-silneyshie.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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