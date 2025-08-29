Филимонов назвал Романцева идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об идеальном главном тренере для красно-белых.

«Для меня идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака» — это Олег Иванович Романцев. Все остальные кандидаты с определенными оговорками, и я бы не назвал ни один другой вариант идеальным», — сказал Филимонов «СЭ».

После 6 туров красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.