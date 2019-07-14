Алексей Ионов: "Гол в стиле Роббена? Просто залетело"

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов поделился впечатлениями от победы над "Оренбургом" в матче 1-го тура РПЛ (2:1). Хавбек забил победный мяч.

- Гол в стиле Роббена? Убрал под левую ногу и решил пробить. Просто залетело, - сказал Ионов в эфире "Матч премьер". - Очень тяжелый матч. Получилось два разных тайма. Вышли на матч, сразу повели в два мяча. Выходили на второй тайм, понимая, что надо добавлять и не пропускать. В итоге пропустили, и получилась такая игра на нервах. Недавно перешли на новую схему, в которой мне комфортно. Но прошло мало времени, есть, над чем работать. У нас лучшие игры впереди.