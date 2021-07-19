Алексей Березуцкий: «Ждать ли новые подписания? Любой тренер ждет пополнения в составе»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил, в каком состоянии находятся футболисты московского клуба, которые выступали на Евро-2020.

«Все игроки сборной приехали практически в идеальном состоянии. Форма Заболотного не вызывает вопросов. Они немного отдохнули и готовы к работе.

Моя инициатива насчет номеров? В отпуске мне позвонили и сказали, что Максим (Мухин) хочет быть шестым номером. Я очень этому удивился. Я не против и рад его смелости. Максима я хорошо знал как футболиста и человека. Он достоин этого номера и будет с честью его носить.

Ждать ли новые подписания? Любой тренер ждет пополнения в составе. Пока трансфертное окно не закрыто, все может быть», — сказал Березуцкий.