Алексей Березуцкий рассказал о состоянии Чалова

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, по какой схеме будет играть команда, а также оценил состояние нападающего Федора Чалова.

«Чалов почувствовал на тренировке недомогание. На сборах Чалов играл центрального нападающего, на фланге его не рассматриваем, сегодня он играл именно центрального нападающего.

Скорее всего, мы будем играть в одного (форварда). Мы можем играть и в три нападающих, но если говорить о нашей изначальной расстановке, то нападающий у нас один. Расстановка команды меняется от того, где мяч. Если мы в обороне, то будет 4-5-1. Расстановка существует только на бумаге. В игре это очень сложно.

Мы анализируем каждую игру и тренировку. Очень много времени уделяем этому, важно проводить работу над ошибками с каждом игроком. Используем видеоаналитику, есть люди, которые отвечают за это», — заявил тренер.