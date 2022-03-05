Алексей Березуцкий рассказал о состоянии здоровья Марио Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника команды Марио Фернандесе.

«Серьезное сотрясение мозга. Сломал нос», — сказал Березуцкий.

На 86-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:0) Фернандес получил травму и был заменен. Он разбил нос в кровь после столкновения с защитником гостей Иброгимхалилом Юлдошевым.