Алексей Березуцкий рассказал о состоянии здоровья Марио Фернандеса
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника команды Марио Фернандесе.
«Серьезное сотрясение мозга. Сломал нос», — сказал Березуцкий.
На 86-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:0) Фернандес получил травму и был заменен. Он разбил нос в кровь после столкновения с защитником гостей Иброгимхалилом Юлдошевым.
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|39
|
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|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
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|19
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|1
|7
|32-21
|34
|
5
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|10
|0
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|
6
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|19
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|7
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|
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
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|2
|8
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30 тур
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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|Г
|
|
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Уфа
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|
|
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Зенит
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Матео Кассьерра
Сочи
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|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
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Максимилиано Кофрие
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|1
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
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Александр Соболев
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