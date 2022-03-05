Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0) остался крайне недоволен судейством.

— Как вам новый ЦСКА?

— Команда значительно обновилась. Мне кажется, армейцы делают все правильно и двигаются в правильном направлении. Та скукотища, которая была в первом круге, пропала. Команда выглядит повеселее. Сегодня была тяжелейшая игра. Причина этого — тяжелейший календарь. Кубковая игра дала о себе знать. Я не знаю, почему никто не отреагировал на просьбу ЦСКА о переносе игры.

Знаете, какой момент сегодня мне запомнился больше всего? Боковой арбитр показывает сначала в одну сторону, потом чуть-чуть думает и направляет флажок в противоположную сторону. Все наше судейство в одной картине — убожество.

Армейцы с 42-й минуты играли в большинстве — прямую красную карточку после помощи ВАР получил венгерский защитник гостей Акош Кечкеш. В конце встречи защитник армейцев Марио Фернандес после столкновения с Иброгимхалилом Юлдошевым получил травму головы. У него сильно пошла кровь из носа и рта, после чего он был заменен.

ЦСКА — «Нижний Новгород»: Кечкеш удален — правильно ли вмешался ВАР? //

«Квалификация арбитра вызывает большие вопросы!» Хусаинов — о красной карточке