Кержаков высказался об игре «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

— К сожалению, пропустили на последней минуте матча и проиграли.

Не совсем доволен игрой. В последнем эпизоде сыграли хуже, чем до этого 95 минут. А так представляли, какой будет игра, как можно противостоять ЦСКА, очень хорошей команде. Даже в меньшинстве.

Удаление Кечкеша? Да, был разозлен, в такой ситуации защитник должен играть по-другому.

«Нижний Новгород» — на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Уфой».