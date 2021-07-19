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Алексей Березуцкий рассказал, что Игорь Акинфеев будет давать советы тренерскому штабу ЦСКА

20:11
Игорь Акинфеев. Фото «СЭ»
Игорь Акинфеев. Фото «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой роли видит капитана команды Игоря Акинфеева.

«Я бы не сказал, что у нас сложный график. Впервые за 20 лет такой легкий. Негатив после игр будет оставаться надолго. Бабаян входит в штаб. Он главный ассистент и будет отвечать за стандарты. Наши взгляды с ним очень похожи, но при этом где-то отличаются, что очень хорошо. Есть какие-то споры, но это нормально. У каждого в штабе есть свои обязанности. Игорь Аксенов ему помогает. Важные вопросы решаю я. Ведь в этом и заключается работа главного тренера. Опыт в Нидерландах очень сильно помог мне. Каждый тренер, с которым я работал, дал мне многое.

Василию Березуцкому уже было приглашение, но он взял время на раздумье, пока сильного энтузиазма у него я не увидел. Пока не известно. Сергея Игнашевича не будет.

Игоря Акинфеева мы тоже подтягиваем. Он сейчас между командой и тренерским штабом. Тренерский штаб должен быть большим, но на данный момент не хочется брать абы кого. На данный момент мы справляемся. Если будем брать, то кого-то конкретного», — заявил Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с «Уфой».

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Артем Бухаев все материалы автора

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