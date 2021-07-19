Зайнтудинову нравится играть за ЦСКА на позиции левого защитника

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал, как он воспринял перевод в защитники.

«Куда поставят, там и играю, — сказал игрок. — Вася Березуцкий как-то подошел и сказал, что видит меня центральным левым защитником, но я себя там не вижу. Уже полгода тренируюсь и играю левым защитником, я уже привык, мне очень нравится».

23-летний казахстанский футболист в прошлом сезоне провел 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.