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Зайнтудинову нравится играть за ЦСКА на позиции левого защитника

20:10
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал, как он воспринял перевод в защитники.

«Куда поставят, там и играю, — сказал игрок. — Вася Березуцкий как-то подошел и сказал, что видит меня центральным левым защитником, но я себя там не вижу. Уже полгода тренируюсь и играю левым защитником, я уже привык, мне очень нравится».

23-летний казахстанский футболист в прошлом сезоне провел 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.

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Артем Бухаев все материалы автора

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