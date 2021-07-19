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Акинфеев: «Всегда больше следил за РПЛ и ФНЛ. Больше всего нравятся эти две лиги»

20:15
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, за какими чемпионатами следит внимательно, кроме РПЛ.

«Очень люблю своих фанатов. Как я еще могу к ним относиться. Все что могу, все для них делаю. Каждому стараюсь уделить внимание. Всегда нужно уважать болельщиков. Каждый турнир, который мы выиграли, мы сделали это с помощью фанатов, без них никак.

Я не слежу за всеми чемпионатами. Всегда больше следил за РПЛ и ФНЛ. Больше всего нравятся эти две лиги.

Сейчас стал меньше переживать перед матчами, раньше переживал гораздо больше. Был молодым, адреналин зашкаливал, но со временем все прошло», — заявил Акинфеев.

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Артем Бухаев все материалы автора

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