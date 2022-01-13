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Сегодня, 12:58

Жирков о подписании контракта с «Химками»: «Рад, что продолжаю карьеру. Надеюсь, все сложится удачно»

Юрий Жирков прокомментировал свой переход в «Химки»
Иван Торопцев
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото ФК «Химки»

Защитник Юрий Жирков прокомментировал свой переход в «Химки».

«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба за то, что поверили и дали эту возможность. С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был еще летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал. Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в премьер-лиге и показывала хороший футбол.

Место «Химок» в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом — но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо!» — приводит пресс-служба подмосковной команды слова Жиркова.

Сегодня, 13 января, «Химки» объявили о заключении контракта с 38-летним Жирковым до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/yanvar/yuriy-zhirkov-podpisal-kontrakt-s-khimkami/
Юрий Жирков
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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