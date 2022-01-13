Жирков о подписании контракта с «Химками»: «Рад, что продолжаю карьеру. Надеюсь, все сложится удачно»

Защитник Юрий Жирков прокомментировал свой переход в «Химки».

«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба за то, что поверили и дали эту возможность. С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был еще летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал. Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в премьер-лиге и показывала хороший футбол.



Место «Химок» в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом — но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо!» — приводит пресс-служба подмосковной команды слова Жиркова.

Сегодня, 13 января, «Химки» объявили о заключении контракта с 38-летним Жирковым до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.