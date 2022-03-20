Заболотный поздравил болельщиков ЦСКА с победой над «Рубином»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поздравил всех с победой после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (6:1).

—Что скажете об игре?

—С победой всех, ребята.

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.