Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:20

Алексей Березуцкий: «Игра с «Мурсией» была боевая, где-то даже за гранью спорта»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Мурсией» (3:0).

«Бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Главное, что все живы-здоровы. Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть.

В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там. Потом путь домой будет короче, никаких проблем».

В составе победителей забивали Игорь Дивеев, Антон Заболотный и Владислав Яковлев.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/aleksey-berezutskiy-igra-byla-dostatochno-boevaya-gdeto-dazhe-za-granyu-sporta/
Алексей Березуцкий
ФК Мурсия
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинка приняла допинг ради места в восьмом десятке. У лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Чистяков: «Для меня Азмун был одним из лучших нападающих в чемпионате России и его уход это большая потеря»
Изидор — о Головине: «Он в топе лучших игроков»
«Фиорентина» активизирует работу на российском рынке, чтобы найти новый клуб Кокорину
Хачатурянц ответил на вопрос о возможном переносе возобновления РПЛ из-за коронавируса
Советник президента РФС Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Ашот Хачатурняц ответил на вопрос о возможном расширении РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чистяков: «Для меня Азмун был одним из лучших нападающих в чемпионате России и его уход это большая потеря»

Игорь Дивеев о матче с «Мурсией»: «В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости