Алексей Березуцкий: «Игра с «Мурсией» была боевая, где-то даже за гранью спорта»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Мурсией» (3:0).

«Бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Главное, что все живы-здоровы. Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть.

В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там. Потом путь домой будет короче, никаких проблем».

В составе победителей забивали Игорь Дивеев, Антон Заболотный и Владислав Яковлев.