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Игорь Дивеев о матче с «Мурсией»: «В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми»

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Мурсией» (3:0) в товарищеском матче.

«Игра была средняя, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — В первом тайме чуть задышал, во втором уже нормально было. Мы доминировали и могли забивать еще больше.

Все испанцы на мяче хороши — контроль, разворот атак, все резкие. Но мы выиграли. Арбитр очень нехорошо судил. Много было грязных фолов — сзади били, толчки, а желтые не показывал. Но надо привыкать. В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми.

Осталось десять дней до первой официальной игры, будем готовиться. Физически, тактически есть еще моменты, которые нужно отрабатывать — реализацию, действия в обороне. В матче с «Рубином» будем подходить уже именно к чемпионату, готовиться ментально".

В составе победителей забивали Игорь Дивеев, Антон Заболотный и Владислав Яковлев.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/igor-diveev-v-chempionate-mogut-byt-takie-igry-kak-segodnya-nuzhno-byt-k-nim-gotovymi/
Игорь Дивеев
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