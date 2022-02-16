Игорь Дивеев о матче с «Мурсией»: «В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Мурсией» (3:0) в товарищеском матче.

«Игра была средняя, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — В первом тайме чуть задышал, во втором уже нормально было. Мы доминировали и могли забивать еще больше.

Все испанцы на мяче хороши — контроль, разворот атак, все резкие. Но мы выиграли. Арбитр очень нехорошо судил. Много было грязных фолов — сзади били, толчки, а желтые не показывал. Но надо привыкать. В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми.

Осталось десять дней до первой официальной игры, будем готовиться. Физически, тактически есть еще моменты, которые нужно отрабатывать — реализацию, действия в обороне. В матче с «Рубином» будем подходить уже именно к чемпионату, готовиться ментально".

В составе победителей забивали Игорь Дивеев, Антон Заболотный и Владислав Яковлев.