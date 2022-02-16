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Чистяков: «Для меня Азмун был одним из лучших нападающих в чемпионате России и его уход это большая потеря»

Чистяков считает Азмуна одним из лучших нападающих в чемпионате России
Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о том, как изменится игра клуба с уходом Сердара Азмуна.

— Как думаете, как изменится игра вашей команды с уходом Сердара и с появлением Юри Алберто?

— Хороший вопрос. Наверное, на этот вопрос ответит время. Для меня Сердар был одним из лучших нападающих в чемпионате России. Однозначно. И это большая потеря. У него были все качества хорошего форварда, мне он очень нравился. А по поводу Альберто не могу пока ничего сказать. Он пока немного тренировок провел, пока судить нельзя. 100 процентов он хороший нападающий. Надеюсь, поможет нам решить задачи на сезон, — сказал Чистяков в интервью «Известиям».

30 января «Зенит» объявил о переходе Юри Алберто из «Интернасьонала». В тот же день петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Азмуна в «Байер».

Источник: https://iz.ru/1289063/aleksei-fomin/chuvstvo-iumora-dziuby-ne-utomliaet
Дмитрий Чистяков
Сердар Азмун
Футбол
ФК Зенит
Юри Алберто
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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