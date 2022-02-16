Чистяков: «Для меня Азмун был одним из лучших нападающих в чемпионате России и его уход это большая потеря»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о том, как изменится игра клуба с уходом Сердара Азмуна.

— Как думаете, как изменится игра вашей команды с уходом Сердара и с появлением Юри Алберто?

— Хороший вопрос. Наверное, на этот вопрос ответит время. Для меня Сердар был одним из лучших нападающих в чемпионате России. Однозначно. И это большая потеря. У него были все качества хорошего форварда, мне он очень нравился. А по поводу Альберто не могу пока ничего сказать. Он пока немного тренировок провел, пока судить нельзя. 100 процентов он хороший нападающий. Надеюсь, поможет нам решить задачи на сезон, — сказал Чистяков в интервью «Известиям».

30 января «Зенит» объявил о переходе Юри Алберто из «Интернасьонала». В тот же день петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Азмуна в «Байер».