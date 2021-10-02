Алексей Березуцкий: «Игра получалась достаточно неплохая, но закончили все-таки 0:0»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).

— Игра получалась достаточно неплохая, но закончили все-таки 0:0. На мой взгляд, обе команды хотели победить, и обе команды имели моменты, но ни нам, ни «Краснодару» не удалось забить.

— У ЦСКА были проблемы в опорной зоне: Мухин проиграл дуэль Крыховяку?

— Я бы не сказал, что там была личная дуэль. Полузащитники и крайние нападающие «Краснодара» заходили узко в центр, создавали там преимущество, в первом тайме много подбора мы проиграли. Но ни о какой индивидуальной дуэли говорить, наверно, не стоит.