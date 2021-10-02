Хусаинов — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Очевидная игра рукой»
Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).
«Конечно, это пенальти. Очевидная игра рукой. Чтобы назначать пенальти, нужно иметь яйца. Предвзято ли судят игры «Краснодара»? Вот такие эпизоды и дают почву для подобных разговоров. ЭСК признает ошибки, а счет остается прежним. Никто очки не возвращает. Правила для всех должны быть равны, но для кого-то они ровнее. Против «Краснодара» что-то идет. Необязательно тащить за уши определенную команду, надо конкурентов останавливать», — сказал Хусаинов «СЭ».
В компенсированное время в штрафной площади ЦСКА мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушение правил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю