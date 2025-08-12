Жуков назвал нелогичной трансферную кампанию «Спартака»: «Требуется усилить оборону, а вместо этого покупают игроков в атаку»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании красно-белых.

«Спартаку» требуется усилить оборону, а вместо этого покупают игроков группы атаки за очень большие деньги. Там уже по два человека на позицию. Трансферная кампания абсолютно нелогичная. Проблема «Спартака» не только в Станковиче, а целом в менеджменте. Тратятся огромные деньги и приобретаются игроки на те позиции, которые у «Спартака» уже есть. Эти огромные траты могли быть использованы намного эффективнее», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» этим летом подписал нападающего Антона Заболотного из «Химок» и полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

Красно-белые после четвертого тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.