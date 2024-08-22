Жиров: «Коллектив в «Ахмате» — как единый кулак»

Защитник «Ахмата» Александр Жиров рассказал, как проходит его адаптации в грозненской команде.

«В «Ахмате» меня приняли хорошо. Коммуникацию с партнерами наладил еще на сборах. В целом наш коллектив — как единый кулак. Все друг друга подбадриваем и поддерживаем, поэтому на новом месте у меня всё в порядке», — цитирует Legalbet Жирова.

33-летний россиянин этим летом перешел в «Ахмат» на правах свободного агента.