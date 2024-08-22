Франко Ороско назвал лучшего игрока РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско считает лучшим футболистом РПЛ хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Барко, который сейчас играет в «Спартаке», очень опытный и всесторонне развитый футболист. Мы играли вместе в Аргентине. Я выступал против него. Позвал бы его в «Крылья Советов», — цитирует Metaratings.ru Ороско.

Барко перешел в «Спартак» этим летом из «Ривер Плейта», за который ранее выступал Ороско.