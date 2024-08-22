Франко Ороско назвал лучшего игрока РПЛ
Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско считает лучшим футболистом РПЛ хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко.
«Барко, который сейчас играет в «Спартаке», очень опытный и всесторонне развитый футболист. Мы играли вместе в Аргентине. Я выступал против него. Позвал бы его в «Крылья Советов», — цитирует Metaratings.ru Ороско.
Барко перешел в «Спартак» этим летом из «Ривер Плейта», за который ранее выступал Ороско.
Источник: Metaratings.ru
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|0
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|
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|
5
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|2
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|
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|
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|
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|5
|
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|4
|
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|3
|
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|2
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|
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|23.08
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|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
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|
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|25.08
|20:00
|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
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Манфред Угальде
Спартак
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|П
|
|
Маркус Вендел
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|6
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|
Алексей Батраков
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|4
|
|
Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
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|1
|1
|
|
Евгений Марков
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|1
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|1
|0
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